Программу "кэшбэка" представят до конца марта – Шурма

Ростислав Шурма Фото Дмитрия Ларина, УП

Кабмин может принять программу "украинского кэшбэка" до конца марта.

Об этом на KIEF TALKS заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, пишет Forbes Ukraine.

По словам Шурмы, программа уже разработана на 100%, но ее еще нужно согласовать с международными партнерами.

"Человек будет получать классический кэшбек за покупку локального товара. Цифру пока сказать не могу, но она очень достойная", - сказал он.

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Замглавы ОП добавил, что методика, как отличить локальный товар от не локального тоже уже разработана и согласована.

"Будет несколько условий: это должна быть безналичная оплата для того чтобы стимулировать прозрачность", - отметил Шурма.

Также продавец должен быть плательщиком на общей системе налогообложения, "чтобы это не были уклонисты, а стимулировать прозрачную работу".

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"Кто-то может дискутировать о проценте локализации. Но любой товар на полке, даже если в Украине его только упаковали или забрендировали, то это уже 40% от розничной цены. А если это уплата налогов, то синергия для страны понятна", - резюмировал Шурма.

Он заявил, что государство также будет делать фокус на покупку украинского товара, но этот механизм еще в разработке.

Напомним:

26 февраля президент Владимир Зеленский анонсировал новую государственную программу кэшбэка "Покупай украинское", в рамках которой граждане Украины смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине.