"Госорганы не должны давить на бизнес": Зеленский призвал Раду утвердить реформу БЭБ

Зеленский призвал Верховную Раду Украины проголосовать за реформу Бюро экономической безопасности Украины. Считает, что государственные органы не должны иметь возможность давить на бизнес.

Об этом он заявил на форуме "Сделано в Украине".

"Верховной Раде Украины надо провести реформу Бюро экономической безопасности Украины. Должны быть закрыты любые возможности государственных органов давить на бизнес. Здесь присутствует Председатель Верховной Рады Украины. Очень хочется, чтобы закон был проголосован в ближайшее время. Все ждут. И очень важно, что все ждут в Украине. Очень важно, чтобы на сроки голосования того или иного закона в Украине влияли украинцы", — сказал Зеленский.

Напомним:

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Ранее стало известно, что правоохранительный и налоговый комитеты парламента согласовали правительственный вариант законопроекта о реформе БЭБ, против которого выступали украинские бизнес ассоциации.

Послы стран G7 направили письмо председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, в котором настаивают, чтобы реформа Бюро экономической безопасности предусматривала перезагрузку его руководства на прозрачном конкурсе и проверку добропорядочности других сотрудников органа.

Верховная Рада на заседании 23 февраля не приняла в первом чтении правительственный законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности №10439, против которого выступали послы стран G7 и украинские бизнес-ассоциации.

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