Петиція про обмеження роботи онлайн-казино: Зеленський доручив зібрати аналітику
Президент Володимир Зеленський доручив голові СБУ, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати аналітику щодо онлайн-казино та їхнього впливу на частину суспільства.
Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
"Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино – онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства.
Я доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення", - сказав президент.
Нагадаємо:
Петиція про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.
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