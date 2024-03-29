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Петиція про обмеження роботи онлайн-казино: Зеленський доручив зібрати аналітику

П'ятниця, 29 березня 2024, 20:00 - Олексій Павлиш
 
фото: оп

Президент Володимир Зеленський доручив голові СБУ, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати аналітику щодо онлайн-казино та їхнього впливу на частину суспільства.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино – онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства.

Я доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення", - сказав президент.

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Нагадаємо:

Петиція про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.

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Економічна павда

Зеленський гральний бізнес
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