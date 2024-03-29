Риски для военных: петиция к Зеленскому об ограничении работы онлайн-казино собрала голоса

Петиция об ограничении работы онлайн-казино на сайте Офиса президента набрала более 26 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

Об этом свидетельствует информация с сайта ОП.

За ограничение работы онлайн-казино высказались 26 041 подписантов.

Автор петиции - военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко - отмечает, что азартные игры онлайн наносят большой вред украинскому обществу и, в частности, военным.

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"Военнослужащие уже третий год находятся вдали от своих семей, в стрессовых условиях и без возможности полноценного отдыха, поэтому особенно психологически уязвимы. Для многих из них азартные игры становятся единственным способом справиться со стрессом, а потому быстро вызывают дофаминовую зависимость и ослабляют их самоконтроль", - объясняет Петриченко.

Он добавляет, что есть нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное обеспечение и берут микрокредиты, попадая в "долговую яму", или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, чем наносят вред не только себе, но и собратьям.

"Игорный бизнес пользуется такой уязвимостью умышленно направляя свою рекламу на военнослужащих, используя символику ВСУ в своих онлайн-казино и "отбеливая" свою деятельность небольшим благотворительными пожертвованиями в пользу ВСУ", - добавляет автор петиции.

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Также многие российские онлайн-казино таргетируют рекламу на украинского потребителя, чтобы получить доступ к персональным данным военнослужащих и других граждан, что несет непосредственную угрозу нацбезопасности.

Кроме этого, огромные долги военнослужащих с игровой зависимостью также могут стать элементом давления и манипуляции со стороны спецслужб страны-агрессора.

Автор петиции просит президента инициировать законопроект, который будет предусматривать:

на время военного положения, запрет азартных игр и доступа к онлайн-казино для военнослужащих;

запрет рекламы азартных игр с использованием символики ВСУ, и любой связанной символики или предметов с войной и армией;

запрет благотворительным фондам сотрудничать с участниками игорного рынка;

запрет военным частям принимать на баланс имущество в виде благотворительной помощи от участников игорного рынка или связанных с ними физических или юридических лиц;

запрет любой рекламы или публичных упоминаний фактов предоставления участниками игорного рынка благотворительной помощи военнослужащим;

запрет ломбардам принимать дроны, тепловизоры и другие похожие товары двойного назначения;

обязательства интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать веб-сайты нелегальных казино.

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