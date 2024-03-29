Отметки для спецрейсов и номерной знак прицепа: в "єЧерга" обновление

С 29 марта на портале "єЧерга" появятся обновления, которые повысят прозрачность функционирования системы. В частности, номерной знак прицепа грузовика и отдельные отметки для машин специальных, гуманитарных или почтовых рейсов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В разделе "Загруженность" на сайте и в приложении появится ряд новой информации:

Номерной знак прицепа грузовика. Ранее в системе был открыт номер тягача.

Новый список "На контроле в МАПП", где будут транспортные средства, которые заехали на контроль в пункт пропуска благодаря регистрации в системе "єЧерга".

Также будет отображено время пребывания такого транспорта в пункте пропуска.

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Ко всем грузовикам из списка "На контроле в МАПП", "Приготовиться к въезду" и "Очередь ожидания" будет добавлена дата, время бронирования места в очереди и порядковый номер. Последний присваивается в момент бронирования места в очереди.

Отдельные отметки для машин, выполняющих специальные, гуманитарные рейсы, или перевозящих почту.

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