Позначки для спецрейсів та номерний знак причепу: в "єЧерга" оновлення

З 29 березня на порталі "єЧерга" з’являться оновлення, які підвищать прозорість функціонування системи. Зокрема, номерний знак причепу вантажівки та окремі позначки для машин спеціальних, гуманітарних або поштових рейсів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У розділі "Завантаженість" на сайті та у застосунку з’явиться низка нової інформації:

Номерний знак причепу вантажівки. Раніше в системі було відкрито номер тягача.

Новий список "На контролі в МАПП", де будуть транспортні засоби, які заїхали на контроль в пункт пропуску завдяки реєстрації в системі "єЧерга".

Також буде відображено час перебування такого транспорту в пункті пропуску.

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До всіх вантажівок зі списку "На контролі в МАПП", "Приготуватись до в’їзду" та "Черга очікування" буде додано дату, час бронювання місця в черзі та порядковий номер. Останній присвоюється у момент бронювання місця в черзі.

Окремі позначки для машин, що виконують спеціальні, гуманітарні рейси, або перевозять пошту.

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