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Россияне атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК

Пятница, 29 марта 2024, 09:11 - Игорь Пилипив

В результате массированной комбинированной атаки 29 марта россияне ударили по трем теплоэлектростанциям ДТЭК.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", - говорится в сообщении. 

В компании добавляют, что по предварительной информации, ранен энергетик. Работнику оперативно была оказана необходимая помощь. 

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Всего с начала полномасштабного вторжения враг обстрелял ТЭС ДТЭК более 160 раз.

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Напомним:

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Ночью 29 марта российские захватчики во время массированной комбинированной атаки в очередной раз ударили по энергетическим объектам.

ДТЭК электроэнергия ТЭС война
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