На пункте пропуска "Угринов" временно завершилось блокирование движения грузовиков

На пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" временно завершилось блокирование движения грузовиков в обоих направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"По информации от польских коллег, на территории Польши перед ПП "Угринов-Долгобичув" пропуск грузового транспорта осуществляется в обычном режиме. На пересечение границы здесь ожидают 120 грузовиков. Вместе с тем смежная сторона сообщила, что ритмичный пропуск тяжеловозов ориентировочно продлится до 2 апреля", — говорится в сообщении.

Напомним:

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Лидер парламентской фракции Польской крестьянской партии Кшиштоф Пащик сказал, что официальная Варшава и Киев близки к соглашению об импорте сельскохозяйственной продукции из Украины.

В феврале из-за блокирования границы поляками бюджет недополучил 7,7 миллиарда гривен таможенных поступлений.