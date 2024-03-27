Владелец брендов Reserved и Sinsay планирует увеличить количество магазинов вдвое

Польская группа LPP (владелец брендов Reserved и Sinsay) планирует за следующие три года вдвое увеличить количество своих магазинов, сделав ставку на бюджетный бренд Sinsay и общий рост объемов продаж компании. LPP, которая работает в 39 странах мира, стремится иметь 4755 магазинов к концу 2026 года, из которых 3248 - магазины Sinsay.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Только за следующие три года мы планируем вдвое увеличить нашу традиционную сеть магазинов и одновременно удвоить объемы продаж по сравнению с сегодняшними показателями", - заявил генеральный директор Марек Пехоцкий в письме к акционерам, опубликованном вместе с годовым отчетом компании.

За 2023 финансовый год доход LPP вырос на 9,3% до 17,41 млрд злотых (4,38 млрд долларов США), что соответствует предварительным данным, обнародованным на прошлой неделе. Чистая прибыль увеличилась на 85,5% до 1,61 млрд злотых, также в соответствии с предварительными оценками.

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Господин Пехоцкий во время телефонной конференции для инвесторов, аналитиков и СМИ отметил, что рынок крупных городов уже насыщен, а концепция Sinsay позволяет открывать большое количество магазинов.

В рамках планов роста компания стремится увеличить площадь своей логистической сети почти на 50% в 2024-2025 годах.

Также LPP планирует предложить дивиденды в размере 610 злотых на акцию, что больше, чем предыдущее предложение - не менее 570 злотых.

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Напомним:

Акции польского ритейлера LPP (бренды Reserved, Cropp и Sinsay) упали на более чем 35% после публикации отчета Hindenburg Research, в котором LPP обвинили в том, что он фиктивно продал бизнес в РФ и мог сохранить контроль над предприятиями в стране. LPP назвал отчет дезинформационной атакой.

Польский производитель одежды LPP Group (владелец брендов Reserved, Cropp, Sinsay, House и Mohito) опровергает обвинения исследовательского агентства Hindenburg Research о якобы продолжении деятельности в России.