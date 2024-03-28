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На пункті пропуску "Угринів" тимчасово завершилося блокування руху вантажівок

Четвер, 28 березня 2024, 13:51 - Артур Крижний

На пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершилося блокування руху вантажівок в обох напрямках.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"За інформацією від польських колег, на території Польщі перед ПП "Угринів-Долгобичув" пропуск вантажного транспорту здійснюється у звичайному режимі. На перетин кордону тут очікують 120 вантажівок. Разом з тим суміжна сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 2 квітня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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Лідер парламентської фракції Польської селянської партії Кшиштоф Пащик сказав, що офіційна Варшава та Київ близькі до угоди про імпорт сільськогосподарської продукції з України.

У лютому через блокування кордону поляками бюджет недоотримав 7,7 мільярда гривень митних надходжень.

Польща
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