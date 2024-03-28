США ввели санкции против компании из РФ за финансирование программы вооружений КНДР

Соединенные Штаты в среду объявили о введении санкций в отношении шести физических лиц и двух компаний, базирующихся в России, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, обвинив их в перечислении средств на программу вооружений Северной Кореи.

Источник: "Голос Америки"

Детали: В заявлении Министерства финансов США говорится о том, что действия были сделаны в координации с Южной Кореей.

В заявлении названы шесть физических лиц: Ю Пу Унг, Ри Тонг Хёк, Хан Чол Ман, О Ин Чун, Чон Сон Хо и Джон Йон Гун.

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Среди компаний, которые оказались под санкциями, - Alis LLC, базирующаяся во Владивостоке, и зарегистрированная в ОАЭ компания Pioneer Bencont Star Real Estate.

В заявлении говорится, что обе компании входят в состав Chinyong Information Technology Cooperation, связанной с вооруженными силами Северной Кореи.

Министерство финансов заявило, что Chinyong, который находится под санкциями с мая 2023 года, использует сеть компаний и представителей для управления северокорейскими ІТ-специалистами, работающими в России и Лаосе.

Справочно: Соединенные Штаты и Южная Корея на этой неделе объявили о создании новой рабочей группы, направленной на предотвращение нелегального импорта нефти для КНДР, поскольку имеющиеся международные санкции, введенные СБ ООН, практически не работают.

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Украинская правда