Нефть дешевеет из-за роста запасов в США
Цены на нефть снижаются после сообщения, что запасы сырой нефти в США, крупнейшем потребителе в мире, резко выросли.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что майские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,74 долл до 85,51 долл за баррель. Срок действия майского контракта истекает 28 марта, а июньский контракт, который более активно торгуется, подешевел на 0,68 долл до 84,95 долл за баррель.
Также фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в мае упали на 0,64 долл до 80,98 доллара.
На этой неделе цены упали после того, как достигли максимума с октября на прошлой неделе, и остаются примерно на 3% выше средней цены закрытия в первую неделю марта.
По словам рыночного стратега компании IG Джун Жуна, резкий рост запасов нефти в США и ожидания потенциального бездействия ОПЕК+ в ее политике добычи на следующей неделе привели к дальнейшему раскручиванию цен на нефть.
Запасы сырой нефти в США выросли на 9,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 22 марта, сообщают рыночные источники со ссылкой на данные Американского института нефти. Запасы дистиллята также выросли на 531 тыс баррелей.
Однако запасы бензина упали на 4,4 млн баррелей.
Издание утверждает, что ОПЕК+, вряд ли применит какие-либо изменения в политику добычи нефти до полной встречи министров в июне этого года.
Экономическая правда.