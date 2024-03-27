Нефть дешевеет из-за роста запасов в США

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Цены на нефть снижаются после сообщения, что запасы сырой нефти в США, крупнейшем потребителе в мире, резко выросли.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что майские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,74 долл до 85,51 долл за баррель. Срок действия майского контракта истекает 28 марта, а июньский контракт, который более активно торгуется, подешевел на 0,68 долл до 84,95 долл за баррель.

Также фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в мае упали на 0,64 долл до 80,98 доллара.

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На этой неделе цены упали после того, как достигли максимума с октября на прошлой неделе, и остаются примерно на 3% выше средней цены закрытия в первую неделю марта.

По словам рыночного стратега компании IG Джун Жуна, резкий рост запасов нефти в США и ожидания потенциального бездействия ОПЕК+ в ее политике добычи на следующей неделе привели к дальнейшему раскручиванию цен на нефть.

Запасы сырой нефти в США выросли на 9,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 22 марта, сообщают рыночные источники со ссылкой на данные Американского института нефти. Запасы дистиллята также выросли на 531 тыс баррелей.

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Однако запасы бензина упали на 4,4 млн баррелей.

Издание утверждает, что ОПЕК+, вряд ли применит какие-либо изменения в политику добычи нефти до полной встречи министров в июне этого года.

Экономическая правда.