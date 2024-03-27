США работают со странами G7, чтобы усилить ограничения на продажу российской нефти – Госдеп



США вместе с другими странами Большой семерки, входящими в Коалицию ограничения цен, работают над дополнительными шагами по уменьшению возможностей РФ получать доходы от продажи нефти, которые Кремль использует в войне против Украины.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Паетт, передает корреспондент Укринформа.

"Краткий ответ – да. Мы полны решимости работать с нашей Коалицией ограничения цен, чтобы лишить Россию ресурсов", – подчеркнул представитель Госдепа в ответ на вопрос, проходят ли дискуссии в G7 относительно дополнительных шагов по ограничению цен на российскую нефть.

Он напомнил, что США вместе с другими странами Коалиции уже приняли меры, чтобы усилить ограничения. В частности, были введены санкции против судоходных компаний и судов, нарушивших эти правила. Кроме того, введены ограничения против российских предприятий, в частности, "Новатек" и "Арктик СПГ-2", работающих в сфере энергетики.

Реклама:

"Будет больше, я вам обещаю, потому что мы стремимся усилить режим санкций вокруг России. Я сейчас не буду рассказывать о конкретных санкционных действиях, но скажу, что мы привержены решительной имплементации этих ограничений", – отметил дипломат.

Напомним:

С начала октября США ужесточили санкции против широкого флота танкеров, перевозящих российскую нефть, с тех пор попавшие под санкции десятки танкеров стоят без дела.

Реклама:

Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками в оплате за нефть и топливо на несколько месяцев, поскольку банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) становятся осторожнее из-за вторичных санкций США.