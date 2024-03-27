США просят союзников ввести более жесткие ограничения на китайское производство чипов

Соединенные Штаты обратились к своим союзникам с просьбой ввести более жесткие ограничения на обслуживание оборудования по производству микрочипов в Китае.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Мы настаиваем на том, чтобы не обслуживать ключевые компоненты. И именно об этом мы ведем переговоры с нашими союзниками", - заявил в среду в Вашингтоне заместитель министра торговли по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевес. Он добавил, что США не стремятся ограничивать поставщиков оборудования в обслуживании менее важных деталей, которые китайские компании могут ремонтировать самостоятельно.

Как сообщает Bloomberg News, Huawei и ее партнер по производству чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. полагались в производстве на иностранное оборудование от американских поставщиков, таких как Applied Materials Inc. и голландского производителя ASML Holding NV.

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После успеха Huawei в 2023 году США усилили давление на союзников, чтобы те ограничили доступ Китая к передовым технологиям. Вашингтон запретил Applied Materials и другим американским компаниям обслуживать свое оборудование, размещенное на предприятиях, попавших в черный список США. Нидерланды и Япония, тем временем, не имеют подобных ограничений для своих компаний.

Напомним:

Администрация США рассматривает возможность внесения в черный список ряда китайских полупроводниковых фирм, связанных с Huawei Technologies Co., после того, как телекоммуникационный гигант в прошлом году совершил значительный технологический прорыв, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

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В рамках замены западного оборудования китайскими аналогами, правительство КНР ввело новые правила, которые постепенно будут вытеснять иностранные комплектующие из употребления в государственном в секторе.