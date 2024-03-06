Из-за главы НКЦБФР Украина может не получить 1,5 миллиарда долларов

Руслан Магомедов Мінфін

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов просит президента Владимира Зеленского применить право вето в отношении принятого 22 февраля закона, который касается рынков капитала.

Об этом говорится в обращении Магомедова, которое есть в распоряжении ЭП.

Среди замечаний к отправленному на подпись документу, недовольство главы НКЦБФР вызывают вопросы заработных плат работников комиссии, а также конфликта интересов. Относительно первого, то регулятор хочет самостоятельно утверждать штатное расписание, тогда как сейчас это делает правительство, предусмотрев соответствующие расходы в государственном бюджете.

Что касается конфликта интересов, то Магомедов просит убрать из закона норму, которая запрещает работникам комиссии и членам их семей иметь долю в подконтрольных участниках рынка, получать от них материальное вознаграждение или просто занимать там любую должность.

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Народные депутаты Ярослав Железняк и Ольга Василевская-Смаглюк считают, что последняя просьба вызвана тем фактом, что у Магомедова есть соответствующий конфликт интересов. В декларации за 2022 год он указал, что в отчетном периоде проживал с Евгенией Грищенко, руководительницей департамента брокерского обслуживания клиентов "Инвестиционный капитал Украина". То есть, в случае подписания Зеленским закона, возникнет логичный вопрос о соответствии Магомедова занимаемой должности.

По словам Железняка проблема заключается в том, что упомянутый закон является требованием Всемирного банка в рамках реализации программы DPL. На ее выполнение Украина, якобы, обязалась до 5 марта 2024 года ввести в действие три закона ("Об электронных аграрных расписках", корпоративное управление, и собственно НКЦБФР), а взамен получить заем на 1,5 млрд долл.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснял, что эти средства "помогут профинансировать субсидии для ВПО и пенсионные выплаты".

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Первые два закона из оговоренных с Всемирным банком уже подписаны Зеленским. Что касается, третьего - о НКЦБФР, то по словам Железняка вероятно на него президент наложит вето. И из-за этого в бюджет в марте оговоренная сумма не поступит.

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