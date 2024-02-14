Украина совместно с международными партнерами разработала концепцию страхования военных рисков

Совет по финансовой стабильности Национального банка 5 февраля согласовал концептуальную записку для создания в Украине системы страхования военных рисков.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный на событии Европейской Бизнес Ассоциации "Global Outlook".

Он отметил, что эта концептуальная записка является частью договоренностей Украины с Международным валютным фондом, а разработка концепции осуществлялась совместно с командой Всемирного банка и МВФ.

"Сейчас имеем общую рамку концептуальной (записки - ЭП), которая предусматривает, что страхование военных рисков в Украине будет построено в три уровня", - рассказал глава регулятора.

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Первый уровень - это локальные страховщики, которые будут покрывать обязательное масштабное страхование военных рисков, что позволит сформировать соответствующие фонды. Второй уровень - это международное перестрахование. И третий уровень - это государственное агентство.

"Для подготовки и реализации этой концепции сейчас работает рабочая группа, которая нарабатывает соответствующий законопроект", - добавил Пышный.

Он отметил, что масштабы, с которыми сталкивается Украина, необходимость страхования военных рисков, являются фактически беспрецедентными. Так, команда Нацбанка перед финализацией концепции очень глубоко изучили и модели, и опыт других стран, в частности, Хорватии и Израиля.

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"Мы над этим вопросом работаем. Он не просто на столе, он в четком графике событий и мы должны будем выйти на соответствующий законодательный акт и предоставить рынку соответствующий документ уже в ближайшее время", - резюмировал глава НБУ.

В НБУ ранее отмечали, что определенная концепцией модель страхования военных рисков предусматривает введение обязательного и добровольного страхования, будет обсуждаться и внедряться поэтапно. Следующими шагом будет презентация и обсуждение указанной концепции с представителями бизнеса.

Также в разработке концепции принимают участие представители Министерства финансов и Министерства экономики.

Экономическая правда