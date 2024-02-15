Всемирный банк планирует выделить 500 миллионов долларов на поддержку украинского бизнеса

Министерство экономики Украины и Всемирный банк работают над привлечением 500 миллионов долларов на финансирование проектов поддержки украинского бизнеса в 2024 году.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики по итогам встречи команды министерства с миссией Всемирного банка.

"Хочу поблагодарить Всемирный банк за поддержку Украины во время войны. В этом году они планируют согласовать финансирование программ поддержки украинского бизнеса на 500 млн долларов. И это очень актуально для нас, ведь сейчас правительство работает над объединением всех соответствующих программ под единым брендом Made In Ukraine для увеличения их эффективности", – отметила первый министр экономики Юлия Свириденко.

В ходе встречи стороны обсудили пути увеличения экспортного потенциала Украины, возможности привлечения финансирования Всемирного банка к реализации программы льготного кредитования "єОселя", а также расширения возможностей Экспортно-кредитного агентства по страхованию военных рисков, в том числе и для предприятий малого и среднего бизнеса.

Реклама:

Также на встрече речь шла о модернизации программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и возможности стимулирования украинских банков к более активному кредитованию бизнеса.

Напомним:

Министерство экономики провело встречу с делегацией Европейского инвестиционного банка и обсудило дальнейшее участие Европейского инвестиционного банка в восстановлении Украины.

Реклама: