McDonaldʼs закрывается на Шри-Ланке

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Из-за расторжения соглашения с местным партнером, McDonaldʼs закрывает все 12 своих ресторанов на островном государстве Шри-Ланка в Индийском океане.

Об этом сообщает Reuters.

"Материнская компания решила расторгнуть соглашение с франчайзи из-за стандартных проблем", - сказал Санат Виджевардан, адвокат McDonaldʼs.

Соглашение было расторгнуто еще в среду, но рестораны работали еще несколько дней.

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СМИ сообщили, что McDonald's подал в суд на Abans из-за обвинений в плохой гигиене.

На своем веб-сайте компания Abans сообщает, что впервые начала сотрудничать с McDonald's в 1998 году.

Адвокат компании также сообщил, что компания может вернуться на остров с новым франчайзером.

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Напомним:

Сеть ресторанов McDonald's сообщила о первом квартальном падении продаж почти за четыре года из-за слабого роста в своем подразделении международного бизнеса и конфликта на Ближнем Востоке.