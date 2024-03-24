McDonaldʼs закрывается на Шри-Ланке
Из-за расторжения соглашения с местным партнером, McDonaldʼs закрывает все 12 своих ресторанов на островном государстве Шри-Ланка в Индийском океане.
Об этом сообщает Reuters.
"Материнская компания решила расторгнуть соглашение с франчайзи из-за стандартных проблем", - сказал Санат Виджевардан, адвокат McDonaldʼs.
Соглашение было расторгнуто еще в среду, но рестораны работали еще несколько дней.
СМИ сообщили, что McDonald's подал в суд на Abans из-за обвинений в плохой гигиене.
На своем веб-сайте компания Abans сообщает, что впервые начала сотрудничать с McDonald's в 1998 году.
Адвокат компании также сообщил, что компания может вернуться на остров с новым франчайзером.
Напомним:
Сеть ресторанов McDonald's сообщила о первом квартальном падении продаж почти за четыре года из-за слабого роста в своем подразделении международного бизнеса и конфликта на Ближнем Востоке.