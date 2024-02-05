Глобальні продажі McDonald's впали через бойкот ресторанів

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Мережа ресторанів McDonald's повідомила про перше квартальне падіння продажів майже за чотири роки через слабке зростання у своєму підрозділі міжнародного бізнесу та конфлікт на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters.

Падіння продажів в McDonald's повʼязують з бойкотом ресторанів в країнах на Близькому Сході через ймовірну проізраїльську позицію в конфлікті Ізраїлю та ХАМАС.

"Отримавши найбільший удар на Близькому Сході, компанія також помітила вплив на бізнес у таких країнах, як Малайзія та Індонезія, а також у Франції", – зазначив генеральний директор Кріс Кемпчінскі.

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Він додав, що поки триває війна McDonald's не очікує покращення "на цих ринках".

Згідно з даними LSEG, порівняльні продажі в сегменті McDonald's International Developmental Licensed Markets зросли на 0,7% у четвертому кварталі, порівняно зі зростанням 5,5% у четвертому кварталі 2022 року.

Споживчі витрати в Китаї, другому за величиною ринку McDonald's, також залишаються низькими, попри заходи державної підтримки.

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Всупереч тому, що McDonald's не надає розриву продажів на окремих міжнародних ринках, він зазначив, що протягом кварталу в Китаї активізувалися рекламні акції в масштабах галузі, оскільки ресторани поспішають відновити слабкий попит.

Однак, McDonald's повідомив про скоригований прибуток на акцію в розмірі 2,95 дол, перевершивши оцінки в 2,82 дол.

Економічна правда.