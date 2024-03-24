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McDonaldʼs закривається на Шрі-Ланці

Неділя, 24 березня 2024, 18:00 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

Через розірвання угоди із місцевим партнером, McDonaldʼs закриває всі 12 своїх ресторанів на острівній державі Шрі-Ланка у Індійському океані.

Про це повідомляє Reuters.

"Материнська компанія вирішила розірвати угоду з франчайзером через стандартні проблеми", - сказав Санат Віджевардан, адвокат McDonald's. 

Угода була розірвана ще в середу, але ресторани працювали ще декілька днів.

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ЗМІ повідомили, що McDonald's подав до суду на Abans через звинувачення в поганій гігієні.

На своєму вебсайті компанія Abans повідомляє, що вперше почала співпрацювати з McDonald's у 1998 році.

Адвокат компанії також повідомив, що компанія може повернутись на острів із новим франчайзером.

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Нагадаємо:

Мережа ресторанів McDonald's повідомила про перше квартальне падіння продажів майже за чотири роки через слабке зростання у своєму підрозділі міжнародного бізнесу та конфлікт на Близькому Сході.

McDonald's світ
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