Глобальные продажи McDonald's упали из-за бойкота ресторанов

getty images

Сеть ресторанов McDonald's сообщила о первом квартальном падении продаж почти за четыре года из-за слабого роста в своем подразделении международного бизнеса и конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

Падение продаж в McDonaldʼs связывают с бойкотом ресторанов в странах на Ближнем Востоке из-за вероятной произраильской позиции в конфликте Израиля и ХАМАС.

"Получив наибольший удар на Ближнем Востоке, компания также заметила влияние на бизнес в таких странах, как Малайзия и Индонезия, а также во Франции", - отметил генеральный директор Крис Кемпчински.

Реклама:

Он добавил, что пока идет война McDonald's не ожидает улучшения "на этих рынках".

Согласно данным LSEG, сравнительные продажи в сегменте McDonald's International Developmental Licensed Markets выросли на 0,7% в четвертом квартале, по сравнению с ростом 5,5% в четвертом квартале 2022 года.

Потребительские расходы в Китае, втором по величине рынке McDonald's, также остаются низкими, несмотря на меры государственной поддержки.

Реклама:

Вопреки тому, что McDonald's не предоставляет разрыва продаж на отдельных международных рынках, он отметил, что в течение квартала в Китае активизировались рекламные акции в масштабах отрасли, поскольку рестораны спешат восстановить слабый спрос.

Однако, McDonald's сообщил о скорректированной прибыли на акцию в размере 2,95 долл, превзойдя оценки в 2,82 долл.

Экономическая правда.