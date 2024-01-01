McDonald's открыла новый ресторан в Киеве

фото: McDonald's

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 31 декабря открыла новый ресторан в Киеве на бульваре Николая Михновского, 33А на транспортной развязке возле моста Патона.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сети отметили, что новый ресторан площадью 444 м2 размещает 84 гостя в зале и 36 на террасе.

Ресторан и доставка McDelivery будут работать с 07:00 до 22:00, а McDrive - с 07:00 до 23:00.

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Это 101-й ресторан сети, работающий в Украине.

Напомним:

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 28 декабря открыла новый ресторан на 20-м километре автодороги международного значения "Киев-Чоп" после выезда из Киева в с. Стоянка Бучанского района.

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Экономическая правда