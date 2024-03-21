Деревянные приборы и крышечки не для всех: McDonald's в Украине отказывается от пластика

McDonald's

McDonald's в Украине запускает сразу несколько инициатив, направленных на заботу об экологии, а именно сократит использование пластика и других материалов.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В марте этого года McDonald's в Украине начал сразу несколько экологических инициатив. Компания отказывается от пластиковых столовых приборов и постепенно заменяет их на приборы из древесины... При этом наши поставщики применяют стратегии восстановления и сохранения лесных экосистем", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что воплощение этой инициативы позволит уменьшить использование пластика на 40 тонн ежегодно.

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Кроме этого, с марта этого года McDonald's частично отказывается от использования пластиковых крышек для стаканов, чтобы уменьшить использование пластика еще на 8,5 тонн в год. Все напитки в стаканах, которые продаются для потребления внутри заведения McDonald's, кроме чая и горячих напитков в составе Хэппи Мил, будут подаваться без крышек.

Все курьерские заказы и на вынос, как и раньше, будут подаваться в закрытых стаканах. При необходимости клиенты всегда могут попросить крышку у работников заведения.

Также McDonald's отказывается от использования резиновых перчаток в производственной зоне, которые были введены по требованию правительства во время пандемии COVID-19.

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"Сейчас, когда карантинные требования отменены, компания может уменьшить использование резины в среднем на 70 тонн ежегодно", - подсчитали в сети.

Также компания планирует избавиться от бумажных вкладышей для подносов, что позволяет сохранить 100 тонн бумаги в год.

"Инициативы McDonald's являются частью глобальных обязательств компании по ответственному использованию ресурсов и уменьшению отходов. К концу 2025 года компания имеет обязательства полностью перейти на использование всех упаковочных материалов из возобновляемого сертифицированного сырья, а также сырья, которое можно использовать повторно", - пояснили в McDonald's.

Экономическая правда