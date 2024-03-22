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Обов’язки гендиректора "Київпастранс" тимчасово виконуватиме Євген Пушков

П'ятниця, 22 березня 2024, 11:25 - Артур Крижний

Обов’язки гендиректора "Київпастранс" тимчасово виконуватиме заступник директора підприємства Євген Пушков.

Про це повідомили у КМДА.

"Обов’язки генерального директора КП "Київпастранс" тимчасово виконуватиме заступник генерального директора підприємства Євген Пушков", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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Напередодні стало відомо, що директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко звільнився з посади. Також, буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк.

Київпастранс Київ
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