Обов’язки гендиректора "Київпастранс" тимчасово виконуватиме Євген Пушков
П'ятниця, 22 березня 2024, 11:25 -
Обов’язки гендиректора "Київпастранс" тимчасово виконуватиме заступник директора підприємства Євген Пушков.
Про це повідомили у КМДА.
"Обов’язки генерального директора КП "Київпастранс" тимчасово виконуватиме заступник генерального директора підприємства Євген Пушков", - йдеться у повідомленні.
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Напередодні стало відомо, що директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко звільнився з посади. Також, буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк.
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