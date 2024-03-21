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Директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко звільнився з посади

Четвер, 21 березня 2024, 11:57 - Артур Крижний

Директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко звільнився з посади. Також, буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Звільнився директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко. Та буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк", - повідомив він.

Причини звільнення не повідомляються. Найближчими днями буде призначений виконувач обов'язки директора КП "Київпастранс".

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