Директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко звільнився з посади
Четвер, 21 березня 2024, 11:57 -
Директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко звільнився з посади. Також, буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк.
Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
"Звільнився директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко. Та буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк", - повідомив він.
Причини звільнення не повідомляються. Найближчими днями буде призначений виконувач обов'язки директора КП "Київпастранс".
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