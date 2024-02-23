Более 13 миллионов убытков: БЭБ задержало подозреваемого в завладении средствами "Киевпастранса"
Бюро экономической безопасности Украины совместно с Департаментом стратегических расследований НПУ задержали руководителя предприятия, которого подозревают в завладении более 13 миллионов гривен государственных средств.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Подозреваемого, который почти два с половиной года скрывался от следствия, задержали на основании постановления Шевченковского районного суда г. Киева.
Следствие установило, что директор общества вместе со служебными лицами КП "Киевпастранс" заключили договор о предоставлении услуг по реконструкции трамвайной линии.
"В договор подряда на выполнение работ они внесли недостоверные сведения, таким образом завладели средствами коммунального предприятия в особо крупном размере. Государственному бюджету Украины нанесен ущерб на сумму более 13 миллионов гривен", - добавили в БЭБ.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Экономическая правда