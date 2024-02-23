Более 13 миллионов убытков: БЭБ задержало подозреваемого в завладении средствами "Киевпастранса"

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Бюро экономической безопасности Украины совместно с Департаментом стратегических расследований НПУ задержали руководителя предприятия, которого подозревают в завладении более 13 миллионов гривен государственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Подозреваемого, который почти два с половиной года скрывался от следствия, задержали на основании постановления Шевченковского районного суда г. Киева.

Следствие установило, что директор общества вместе со служебными лицами КП "Киевпастранс" заключили договор о предоставлении услуг по реконструкции трамвайной линии.

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"В договор подряда на выполнение работ они внесли недостоверные сведения, таким образом завладели средствами коммунального предприятия в особо крупном размере. Государственному бюджету Украины нанесен ущерб на сумму более 13 миллионов гривен", - добавили в БЭБ.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Экономическая правда

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