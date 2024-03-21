НБУ предлагает упростить обмен поврежденных банкнот гривны

Нацбанк предлагает для общественного обсуждения изменения в Правила определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Это связано с необходимостью приведения отдельных требований Правил в соответствие с нормами ЗУ "О Национальном банке Украины", вступившими в силу с 1 января 2024 года", - говорится в сообщении.

В частности, в связи с этим предполагается:

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уточнить определения отдельных терминов и ввести новые;

упростить порядок обмена Нацбанком гражданам банкнот, которые потеряли платежные признаки в результате пожара, катастрофы, другого несчастного случая или стихии, а также бытового повреждения;

уточнить требования относительно действий с банкнотами, поврежденными во время чрезвычайного режима, - Нацбанк должен осуществлять обмен банкнот, признанных поврежденными во время чрезвычайного режима, по результатам проведенных исследований, на основании решения или определения суда;

усовершенствовать нормы о проведении Национальным банком учебных мероприятий по вопросам определения подлинности и платежности денежных знаков национальной валюты для работников банков, небанковских финансовых учреждений, национального оператора почтовой связи, инкассаторских компаний, компаний по обработке наличности, других юридических лиц.

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 29 марта 2024 года включительно.

Экономическая правда