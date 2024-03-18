За неделю Нацбанк продал валюты на межбанке на более 250 миллионов долларов
Понедельник, 18 марта 2024, 11:45 -
Национальный банк Украины на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке продал 263 млн долларов США.
Соответствующие данные обнародованы на сайте Нацбанка.
Согласно результатам валютных интервенций, с 11 по 15 марта 2024 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 263 млн долларов, а также купил 370 тысяч долларов.
С начала 2024 года Нацбанк продал на межбанке 4,5 млрд долларов США и купил 71,37 млн долларов.
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