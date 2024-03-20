Банки в январе выдали вдвое больше ипотек, чем в прошлом году, по сравнению с декабрем объем "просел"

В январе украинские банки выдали 676 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 миллиарда гривень.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах, передает пресс-служба НБУ.

Так, объем предоставленных населению ипотечных кредитов в январе по сравнению с предыдущим месяцем (декабрем 2023 года) сократился на треть. В то же время он более чем вдвое превышает показатель за январь 2023 года.

О выдаче новой ипотеки в январе проинформировали семь банков. Большинство сделок, как и раньше, заключалось на вторичном рынке недвижимости;

Реклама:

"Двигателем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы "єОселя" (почти все кредиты в течение последнего года предоставлены в рамках этой программы)", - говорится в сообщении.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в январе третий месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

Больше всего ипотек в январе выдали:

Реклама:

в г. Киев и Киевской области - 300 договоров на общую сумму 555 млн грн (50% от общего объема);

Одесской области (49 договоров на 71,6 млн грн);

Львовской области (32 на 59,4 млн грн);

Винницкой области (32 на 53,6 млн грн).

Напоминаем:

С начала года по государственной программе ипотек "єОселя" украинцы взяли кредиты на приобретение более 1800 квартир и 21 частного дома на 3 миллиарда гривен.