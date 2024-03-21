НБУ пропонує спростити обмін пошкоджених банкнот гривні

Нацбанк пропонує для громадського обговорення зміни до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Це пов’язано з необхідністю приведення окремих вимог Правил у відповідність до норм ЗУ "Про Національний банк України", що набрали чинності з 1 січня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у зв’язку з цим передбачається:

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уточнити визначення окремих термінів та ввести нові;

спростити порядок обміну Нацбанком громадянам банкнот, які втратили платіжні ознаки внаслідок пожежі, катастрофи, іншого нещасного випадку чи стихії, а також побутового пошкодження;

уточнити вимоги щодо дій з банкнотами, пошкодженими під час надзвичайного режиму, - Нацбанк має здійснювати обмін банкнот, визнаних пошкодженими під час надзвичайного режиму, за результатами проведених досліджень, на підставі рішення чи ухвали суду;

удосконалити норми щодо проведення Національним банком навчальних заходів з питань визначення справжності та платіжності грошових знаків національної валюти для працівників банків, небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв’язку, інкасаторських компаній, компаній з оброблення готівки, інших юридичних осіб.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 29 березня 2024 року включно.

Економічна правда