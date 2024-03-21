Всі розділи
Укр / Рус

НБУ пропонує спростити обмін пошкоджених банкнот гривні

Четвер, 21 березня 2024, 10:17 - Олексій Павлиш

Нацбанк пропонує для громадського обговорення зміни до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Це пов’язано з необхідністю приведення окремих вимог Правил у відповідність до норм ЗУ "Про Національний банк України", що набрали чинності з 1 січня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у зв’язку з цим передбачається:

Реклама:
  • уточнити визначення окремих термінів та ввести нові;
  • спростити порядок обміну Нацбанком громадянам банкнот, які втратили платіжні ознаки внаслідок пожежі, катастрофи, іншого нещасного випадку чи стихії, а також побутового пошкодження;
  • уточнити вимоги щодо дій з банкнотами, пошкодженими під час надзвичайного режиму, - Нацбанк має здійснювати обмін банкнот, визнаних пошкодженими під час надзвичайного режиму, за результатами проведених досліджень, на підставі рішення чи ухвали суду;
  • удосконалити норми щодо проведення Національним банком навчальних заходів з питань визначення справжності та платіжності грошових знаків національної валюти для працівників банків, небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв’язку, інкасаторських компаній, компаній з оброблення готівки, інших юридичних осіб.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 29 березня 2024 року включно.

Економічна правда

НБУ гривня
Реклама:
Матеріали за темою
Банки у січні видали удвічі більше іпотек, ніж торік, порівняно з груднем обсяг "просів" 20 березня 2024, 11:14
За тиждень Нацбанк продав валюти на міжбанку на понад 250 мільйонів доларів 18 березня 2024, 11:45
НБУ за тиждень зменшив купівлю валюти на міжбанку 17 березня 2024, 12:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті