НБУ пропонує спростити обмін пошкоджених банкнот гривні
Четвер, 21 березня 2024, 10:17 -
Нацбанк пропонує для громадського обговорення зміни до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Це пов’язано з необхідністю приведення окремих вимог Правил у відповідність до норм ЗУ "Про Національний банк України", що набрали чинності з 1 січня 2024 року", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у зв’язку з цим передбачається:
Реклама:
- уточнити визначення окремих термінів та ввести нові;
- спростити порядок обміну Нацбанком громадянам банкнот, які втратили платіжні ознаки внаслідок пожежі, катастрофи, іншого нещасного випадку чи стихії, а також побутового пошкодження;
- уточнити вимоги щодо дій з банкнотами, пошкодженими під час надзвичайного режиму, - Нацбанк має здійснювати обмін банкнот, визнаних пошкодженими під час надзвичайного режиму, за результатами проведених досліджень, на підставі рішення чи ухвали суду;
- удосконалити норми щодо проведення Національним банком навчальних заходів з питань визначення справжності та платіжності грошових знаків національної валюти для працівників банків, небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв’язку, інкасаторських компаній, компаній з оброблення готівки, інших юридичних осіб.
Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 29 березня 2024 року включно.
Економічна правда
Реклама: