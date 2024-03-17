НБУ за неделю уменьшил покупку валюты на межбанке

За неделю с 11 по 15 марта Нацбанк уменьшил покупку валюты на межбанке до 370 тыс долларов, при этом увеличив продажу до 263 млн долларов.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 11 по 15 марта Нацбанк продал 263 млн долл, что на 106,2 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом, было куплено 370 тыс долл, что на 22,7 млн долл меньше, чем неделей ранее.

Всего с начала года Нацбанк продал 4,57 млрд долл, тогда как купил 71,4 млн долл.

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Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Экономическая правда

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