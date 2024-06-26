Нефть растет на прогнозах сокращения запасов и рисках на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке и прогнозами относительно возможного сокращения запасов в третьем квартале - во время пика спроса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 40 центов, или на 0,5%, до 85,41 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 43 цента, или 0,5%, до 81,26 доллара за баррель.

"Похоже, что рынок пока отвергает опасения относительно спроса, ожидая сокращения запасов в пиковый сезон спроса в третьем квартале. Сегодняшние официальные данные Управления по энергетической информации (EIA) о запасах предоставят рынку дальнейшие указания относительно тенденции", - сказал Сувро Саркар, руководитель группы по работе с энергетическим сектором в DBS Bank.

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Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти в США выросли на 914 000 баррелей за неделю, закончившуюся 21 июня, согласно данным источников на рынке. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились почти на 3 миллиона баррелей.

"Наш баланс свидетельствует о том, что в третьем квартале дефицит на мировом рынке составит примерно 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за продолжения сокращения добычи ОПЕК+ и роста сезонного спроса, что обычно наблюдается в третьем квартале. Мы уже видим признаки усиления спроса на нефть на физическом рынке Северного моря".

Кроме того, растущие геополитические риски, связанные с атаками хуситов в Красном море и усилением боевых действий между Израилем и Хезболлой в Ливане, также благоприятно влияют на цены на нефть, считает Саркар из DBS.

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Йеменская связанная с Ираном группировка Хути с ноября наносит удары с беспилотников и ракет по судоходным путям, заявляя о своей солидарности с палестинцами в Газе в войне между Израилем и ХАМАСом. Это нарушило судоходство в коридоре Красного моря, что вызвало беспокойство относительно грузопотока.

Экономическая правда.