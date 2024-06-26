Нефтегазовые доходы РФ вырастут на 50% в июне: удалось перенаправить экспорт

Доходы России от продажи нефти и газа в июне вырастут более чем на 50% в годовом исчислении до $9,4 млрд.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Эти доходы были важнейшим единственным источником валюты для Кремля, на который приходилось от трети до половины общего объема поступлений в федеральный бюджет в течение последнего десятилетия.

Война в Украине побудила Запад ввести многочисленные санкции, направленные на ограничение российских нефтегазовых доходов. Но Россия смогла перенаправить экспорт нефти из Европы в Индию и Китай, обеспечив крайне необходимые финансовые потоки для своего бюджета.

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Расчеты Reuters показывают, что прогнозируемые июньские доходы России от продажи нефти и газа составят 814 миллиардов рублей (9,4 миллиарда долларов), по сравнению с 794 миллиардами рублей в мае и 529 миллиардами рублей в июне 2023 года.

Напомним:

Добыча нефти в России будет оставаться стабильной в течение следующих пяти лет, несмотря на международные санкции, поскольку государственная компания ПАО "Роснефть" начинает добычу на новом крупном арктическом проекте.

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Первый российский нефтяной танкер, который попал под санкции США, совершил тайную перегрузку нефти на другое судно возле Сингапура, проплыв для этого 12 тысяч километров.

Экономическая правда.