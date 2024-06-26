Нефтегазовые доходы РФ вырастут на 50% в июне: удалось перенаправить экспорт
Доходы России от продажи нефти и газа в июне вырастут более чем на 50% в годовом исчислении до $9,4 млрд.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Эти доходы были важнейшим единственным источником валюты для Кремля, на который приходилось от трети до половины общего объема поступлений в федеральный бюджет в течение последнего десятилетия.
Война в Украине побудила Запад ввести многочисленные санкции, направленные на ограничение российских нефтегазовых доходов. Но Россия смогла перенаправить экспорт нефти из Европы в Индию и Китай, обеспечив крайне необходимые финансовые потоки для своего бюджета.
Расчеты Reuters показывают, что прогнозируемые июньские доходы России от продажи нефти и газа составят 814 миллиардов рублей (9,4 миллиарда долларов), по сравнению с 794 миллиардами рублей в мае и 529 миллиардами рублей в июне 2023 года.
Напомним:
Добыча нефти в России будет оставаться стабильной в течение следующих пяти лет, несмотря на международные санкции, поскольку государственная компания ПАО "Роснефть" начинает добычу на новом крупном арктическом проекте.
Первый российский нефтяной танкер, который попал под санкции США, совершил тайную перегрузку нефти на другое судно возле Сингапура, проплыв для этого 12 тысяч километров.
Экономическая правда.