Ціни на нафту зростають після несподіваного падіння запасів нафти і бензину в США

Ціни на нафту відновилися в четвер, оскільки скорочення запасів нафти і бензину в США надало підтримку, незважаючи на ознаки того, що Федеральна резервна система США може довше зберігати процентні ставки на високому рівні.

Про це пише Reuters.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 46 центів, або на 0,5%, до 86,41 доларів за барель до 07:30 за Гринвічем, після падіння на 1,6% в середу.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень виросли на 38 центів, або на 0,5%, до 81,65 доларів за барель, після падіння на 1,8% на попередній сесії.

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Запаси нафти в США, найбільшому споживачі нафти в світі, скорочуються другий тиждень, повідомило в середу Управління енергетичної інформації США (EIA).

За тиждень, що закінчився 15 березня, запаси несподівано скоротилися на 2 мільйони барелів до 445 мільйонів барелів, всупереч очікуванням аналітиків в опитуванні Reuters щодо зростання на 13 тисяч барелів.

"Схоже, що "бичача" мантра все ще не втратила своєї актуальності, оскільки минулого тижня відбулося ще одне несподіване скорочення запасів нафти в США, в той час як учасники ринку продовжують оцінювати ризики подальших перебоїв у постачанні на російсько-українському фронті", - зазначають аналітики, опитані Reuters.

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Запаси скоротилися, оскільки експорт зріс, а нафтопереробні заводи продовжували нарощувати обсяги виробництва. Запаси бензину скорочуються сьомий тиждень, знизившись на 3,3 млн барелів до 230,8 млн, що свідчить про стабільно високий попит на паливо.

Переробка нафти на нафтопереробних заводах збільшилась на 127 тис барелів на добу, а коефіцієнт використання потужностей зріс.

Дані по запасах надали деяку підтримку ринку після того, як напередодні ціни знизились на змішаних прогнозах ФРС.

Хоча в середу ФРС США зберегла процентні ставки в діапазоні 5,25% - 5,5%, псадовці ледве дотримались прогнозу щодо трьох знижень ставок цього року, що свідчить про те, що вартість запозичень може залишатись вищою довше.

Більш високі ставки протягом тривалого періоду можуть означати зниження економічного зростання, що вплине на майбутній попит на паливо.

Але постійні побоювання щодо того, як українські атаки на російські нафтопереробні заводи вплинуть на світові поставки нафти, також підтримують ціни, резюмує Reuters.

Економічна правда