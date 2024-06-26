США намеренно делали мягче санкции против РФ, чтобы сдержать цены на топливо перед выборами

Администрация Байдена намеренно вводили более мягкие энергетические санкции против России, Ирана и Венесуэлы, чтобы удержать цены на топливо перед выборами.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Так, Администрация Байдена стремится удержать цены на газ стабильными перед выборами, поощряя поступление нефти на глобальные рынки. Эта задача сталкивается с другим приоритетом: быть жесткими с противниками, такими как Россия, Иран и Венесуэла. Это привело к менее строгим санкциям против основных нефтедобывающих стран.

Примером этого стал вторник, когда США ввели новые санкции против Ирана. По мнению аналитиков, эти меры затрагивают лишь часть нефтяного экспорта страны и вряд ли смогут оздоровить мировые рынки.

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"Президент хотел сделать все возможное, чтобы убедиться, что американские потребители имеют самую низкую цену на бензоколонке, поскольку это влияет на повседневную жизнь семей", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Хотя напряженность в отношениях между Ираном и США возросла после нападений на Израиль 7 октября, ежедневный экспорт нефти из Ирана превысил 1,5 миллиона баррелей в день в этом году, начиная с февраля, что значительно больше, чем в начале президентства Байдена. Большую часть этой нефти покупают небольшие китайские нефтеперерабатывающие заводы по сниженным ценам.

США и их союзники были "очень, очень осторожными, чтобы не зайти слишком далеко и не повредить способности западных экономик функционировать", когда речь шла о санкциях, сказал Джон Смит, партнер Morrison Foerster и бывший руководитель Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

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Американские дипломаты и чиновники от энергетики десятилетиями работали по всему миру, чтобы обеспечить поток нефти, часто вступая в неудобные альянсы и договоренности.

Когда 12 июня Министерство финансов США обрушило на Москву волну санкций из-за войны в Украине, они были направлены против банков, но оставили нефтяную отрасль страны практически нетронутой.

По словам американских дипломатов и некоторых игроков энергетической отрасли, проинформированных нынешними чиновниками, среди некоторых сотрудников Министерства финансов США существует разочарование отсутствием действий против нефтеторговых сетей, которые переправляют российскую и иранскую нефть, в том числе и против той, которую сейчас расследуют чиновники.

По сообщению The Wall Street Journal, этой сетью руководит малоизвестный трейдер из Азербайджана, который стал главным посредником для российской компании "Роснефть".

Сторонники этой политики в администрации говорят, что эти шаги хорошо сбалансированы, чтобы удерживать цены на низком уровне, но бросают песок в шестеренки нефтеэкспортных машин России и Ирана, а это означает, что они зарабатывают меньше на каждом барреле нефти, который они продают.

"Наши две цели - снижение расходов для американского народа и снижение доходов для Кремля - очень хорошо согласуются друг с другом", - сказал высокопоставленный чиновник Минфина.

Когда Министерство финансов наложило санкции на российского государственного владельца танкеров "Совкомфлот", оно также выдало лицензии, освобождающие от санкций весь флот компании, кроме 14 судов, который, по оценкам поставщика данных Kpler, насчитывает 91 судно. Игроки отрасли говорят, что лицензии на исключение дали зеленый свет нефтетрейдерам для ведения бизнеса с этими судами, минимизируя риск того, что они станут мишенью для будущих санкций.

Экономическая правда.