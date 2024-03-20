США давят на Raiffeisen, чтобы тот отказался от сделки с Дерипаской – Reuters

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США давят на крупнейший западный банк в России, австрийский Raiffeisen Bank International, чтобы тот отказался от планов выкупить за 1,5 млрд евро замороженные акции российского олигарха Олега Дерипаски в австрийской строительной компании Strabag.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на ознакомленные источники.

По словам собеседников агентства, вмешательство Вашингтона может сорвать одну из крупнейших сделок западных компаний в России с начала большой войны в Украине и усилит давление на австрийскую группу, которая обрабатывает миллиарды евро международных платежей для россиян.

Ранее Raiffeisen объявил, что приобретет долю в венской компании Strabag у компании, которую строительная группа признала подконтрольной Олегу Дерипаске.

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Банк назвал эту сделку, которая проходит через Россию, средством разблокирования некоторых миллиардов евро, застрявших в России, и потенциального ослабления связей с РФ. Эта новость в декабре вызвала рост акций банка, которые в течение года росли в цене.

В последние недели высокопоставленные чиновники Министерства финансов США подчеркивали свою обеспокоенность по поводу этой транзакции во время встреч с руководством банка и австрийскими властями, говорят источники.

Чиновники Минфина США подчеркивали, что Дерипаска находится под санкциями.

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Американские чиновники, которые считают, что Дерипаска получит выгоду от продажи, потребовали от банка предоставить подробную информацию о лицах и компаниях, участвующих в сделке, рассказали собеседники агентства.

По словам двух собеседников, если Raiffeisen все равно будет продолжать двигаться вперед и будет доказано, что сделка не соответствует нормам по санкциям США, Вашингтон может наложить штрафные санкции на банк.

В свете позиции США один собеседник агентства сказал, что австрийские власти не будут давать "зеленый свет", а другой сказал, что банк сам готовится отказаться от сделки.

Представитель банка заявил, что он "тщательно проверил соответствие сделки со Strabag всем применимым санкциям до ее подписания" и в течение последних недель "проинформировал все соответствующие органы власти, включая Министерство финансов США и OFAC (Управление по контролю за иностранными активами)".

"Само собой разумеется, что RBI не будет осуществлять никаких сделок, которые бы нарушали санкции или подвергали бы RBI риску санкций", - заявили в пресс-службе.

Представитель Дерипаски указал на предыдущие заявления, в которых говорилось, что он не контролирует компанию, владеющую долей Strabag, и назвал западные санкции "ложными и основанными на ложных обвинениях".

Через два года после начала большой войны в Украине дальнейшее присутствие Raiffeisen в РФ подчеркивает глубину отношений между Австрией и Россией, а также то, что Вена служит хабом для наличности из России и бывших советских республик.

Банк является критически важным финансовым спасательным кругом для миллионов российских клиентов, которые хотят отправить евро или доллары за границу, подчеркивает агентство.

"Эти разговоры происходят на фоне продолжающегося контроля со стороны регуляторов за деятельностью Raiffeisen и его российскими связями, который начался более года назад, когда американский санкционный орган OFAC начал изучать российский бизнес банка.

Подразделение по вопросам банковской добропорядочности Министерства юстиции США также проверяет Raiffeisen в связи с его российским бизнесом", - пишет агентство со ссылкой на источники.

Напомним:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции изъяло австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны до момента проведения консультаций.

Главный исполнительный директор Raiffeisen Bank International (RBI) Иоганн Штробль заявил, что отделение крупных операций банка в РФ до конца года маловероятно, отступив от предыдущих прогнозов.

Raiffeisen Bank international AG планирует через сложные транзакции вывести часть активов из России, что приведет к выгоде для российского олигарха Олега Дерипаски.

Экономическая правда