Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду

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Raiffeisen Bank international AG планирует через сложные транзакции вывести часть активов из России. Ряд транзакций ведет к выгоде приближенного к Олегу Дерипаске лица.

Об этом пишет Bloomberg.

Райффайзен сообщил, что его российское подразделение согласилось купить почти 28% акций австрийской строительной компании Strabag SE, которая до недавнего времени принадлежала находящемуся под санкциями бизнесмену Олегу Дерипаске. Затем он планирует передать холдинг материнской компании в Вене в виде дивидендов в натуральной форме.

Сделка поможет решить головную боль для Райффайзен, который уже почти два года тщетно рассматривает варианты продажи или выделения своей российской дочерней компании, которая является самой прибыльной в банке. Бизнес накопил более 3 млрд евро прибыли, которые он не может перевести из-за ограничений Москвы на выплату дивидендов.

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В случае успеха, банк должен вернуть материнской компании половину от 3 млрд евро

Банк пытается найти пути для решения своих проблем с минимальными последствиями для всех сторон, но, похоже, в случае успеха всех транзакций у Дерипаски появится возможность ликвидировать свою часть в банке.

Напомним:

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции изъяло австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны до момента проведения консультаций.

Главный исполнительный директор Raiffeisen Bank International (RBI) Иоганн Штробль заявил, что отделение крупных операций банка в РФ до конца года маловероятно, отступив от предыдущих прогнозов.