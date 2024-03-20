США тиснуть на Raiffeisen, аби той відмовився від угоди з Дерипаскою – Reuters
США тиснуть на найбільший західний банк в Росії, австрійський Raiffeisen Bank International, аби той відмовився від планів викупити за 1,5 млрд євро заморожені акції російського олігарха Олега Дерипаски в австрійській будівельній компанії Strabag.
Про це пише Reuters із посиланням на ознайомлені джерела.
За словами співрозмовників агентства, втручання Вашингтона може зірвати одну з найбільших угод західних компаній в Росії з початку великої війни в Україні і посилить тиск на австрійську групу, яка обробляє мільярди євро міжнародних платежів для росіян.
Раніше Raiffeisen оголосив, що придбає частку у віденській компанії Strabag у компанії, яку будівельна група визнала підконтрольною Олегу Дерипасці.
Банк назвав цю угоду, яка проходить через Росію, засобом розблокування деяких мільярдів євро, що застрягли в Росії, і потенційного послаблення зв'язків з РФ. Ця новина в грудні спричинила зростання акцій банку, які впродовж року зростали в ціні.
В останні тижні високопоставлені посадовці Міністерства фінансів США підкреслювали свою стурбованість з приводу цієї транзакції під час зустрічей з керівництвом банку та австрійською владою, кажуть джерела.
Посадовці Мінфіну США підкреслювали, що Дерипаска перебуває під санкціями.
Американські урядовці, які вважають, що Дерипаска отримає вигоду від продажу, зажадали від банку надати детальну інформацію про осіб і компанії, які беруть участь в угоді, розповіли співрозмовники агентства.
За словами двох співрозмовників, якщо Raiffeisen все одно продовжуватиме рухатися вперед і буде доведено, що угода не відповідає нормам щодо санкцій США, Вашингтон може накласти штрафні санкції на банк.
У світлі позиції США один співрозмовник агентства сказав, що австрійська влада не буде давати "зелене світло", а інший сказав, що банк сам готується відмовитися від угоди.
Представник банку заявив, що він "старанно перевірив відповідність угоди зі Strabag усім застосовним санкціям до її підписання" і протягом останніх тижнів "проінформував усі відповідні органи влади, включаючи Міністерство фінансів США та OFAC (Управління з контролю за іноземними активами)".
"Само собою зрозуміло, що RBI не буде здійснювати жодних угод, які б порушували санкції або наражали б RBI на ризик санкцій", - заявили у пресслужбі.
Речник Дерипаски вказав на попередні заяви, в яких йшлося, що він не контролює компанію, яка володіє часткою Strabag, і назвав західні санкції "помилковими і такими, що ґрунтуються на неправдивих звинуваченнях".
Через два роки після початку великої війни в Україні подальша присутність Raiffeisen в РФ підкреслює глибину відносин між Австрією та Росією, а також те, що Відень слугує хабом для готівки з Росії та колишніх радянських республік.
Банк є критично важливим фінансовим рятувальним кругом для мільйонів російських клієнтів, які хочуть відправити євро або долари за кордон, підкреслює агентство.
"Ці розмови відбуваються на тлі триваючого контролю з боку регуляторів за діяльністю Raiffeisen та його російськими зв'язками, який розпочався більше року тому, коли американський санкційний орган OFAC почав вивчати російський бізнес банку.
Підрозділ з питань банківської доброчесності Міністерства юстиції США також перевіряє Raiffeisen у зв'язку з його російським бізнесом", - пише агентство з посиланням на джерела.
Нагадаємо:
Національне агентство з питань запобігання корупції вилучило австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни до моменту проведення консультацій.
Головний виконавчий директор Raiffeisen Bank International (RBI) Йоганн Штробль заявив, що відокремлення великих операцій банку в РФ до кінця 2023 року малоймовірне, відступивши від попередніх прогнозів.
Raiffeisen Bank international AG планує через складні транзакції вивести частину активів з Росії, що призведе до вигоди для російського олігарха Олега Дерипаски.
Економічна правда