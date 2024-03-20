США тиснуть на Raiffeisen, аби той відмовився від угоди з Дерипаскою – Reuters

reuters

США тиснуть на найбільший західний банк в Росії, австрійський Raiffeisen Bank International, аби той відмовився від планів викупити за 1,5 млрд євро заморожені акції російського олігарха Олега Дерипаски в австрійській будівельній компанії Strabag.

Про це пише Reuters із посиланням на ознайомлені джерела.

За словами співрозмовників агентства, втручання Вашингтона може зірвати одну з найбільших угод західних компаній в Росії з початку великої війни в Україні і посилить тиск на австрійську групу, яка обробляє мільярди євро міжнародних платежів для росіян.



Раніше Raiffeisen оголосив, що придбає частку у віденській компанії Strabag у компанії, яку будівельна група визнала підконтрольною Олегу Дерипасці.

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Банк назвав цю угоду, яка проходить через Росію, засобом розблокування деяких мільярдів євро, що застрягли в Росії, і потенційного послаблення зв'язків з РФ. Ця новина в грудні спричинила зростання акцій банку, які впродовж року зростали в ціні.

В останні тижні високопоставлені посадовці Міністерства фінансів США підкреслювали свою стурбованість з приводу цієї транзакції під час зустрічей з керівництвом банку та австрійською владою, кажуть джерела.

Посадовці Мінфіну США підкреслювали, що Дерипаска перебуває під санкціями.

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Американські урядовці, які вважають, що Дерипаска отримає вигоду від продажу, зажадали від банку надати детальну інформацію про осіб і компанії, які беруть участь в угоді, розповіли співрозмовники агентства.

За словами двох співрозмовників, якщо Raiffeisen все одно продовжуватиме рухатися вперед і буде доведено, що угода не відповідає нормам щодо санкцій США, Вашингтон може накласти штрафні санкції на банк.

У світлі позиції США один співрозмовник агентства сказав, що австрійська влада не буде давати "зелене світло", а інший сказав, що банк сам готується відмовитися від угоди.

Представник банку заявив, що він "старанно перевірив відповідність угоди зі Strabag усім застосовним санкціям до її підписання" і протягом останніх тижнів "проінформував усі відповідні органи влади, включаючи Міністерство фінансів США та OFAC (Управління з контролю за іноземними активами)".

"Само собою зрозуміло, що RBI не буде здійснювати жодних угод, які б порушували санкції або наражали б RBI на ризик санкцій", - заявили у пресслужбі.

Речник Дерипаски вказав на попередні заяви, в яких йшлося, що він не контролює компанію, яка володіє часткою Strabag, і назвав західні санкції "помилковими і такими, що ґрунтуються на неправдивих звинуваченнях".

Через два роки після початку великої війни в Україні подальша присутність Raiffeisen в РФ підкреслює глибину відносин між Австрією та Росією, а також те, що Відень слугує хабом для готівки з Росії та колишніх радянських республік.

Банк є критично важливим фінансовим рятувальним кругом для мільйонів російських клієнтів, які хочуть відправити євро або долари за кордон, підкреслює агентство.

"Ці розмови відбуваються на тлі триваючого контролю з боку регуляторів за діяльністю Raiffeisen та його російськими зв'язками, який розпочався більше року тому, коли американський санкційний орган OFAC почав вивчати російський бізнес банку.

Підрозділ з питань банківської доброчесності Міністерства юстиції США також перевіряє Raiffeisen у зв'язку з його російським бізнесом", - пише агентство з посиланням на джерела.

Нагадаємо:

Національне агентство з питань запобігання корупції вилучило австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни до моменту проведення консультацій.

Головний виконавчий директор Raiffeisen Bank International (RBI) Йоганн Штробль заявив, що відокремлення великих операцій банку в РФ до кінця 2023 року малоймовірне, відступивши від попередніх прогнозів.

Raiffeisen Bank international AG планує через складні транзакції вивести частину активів з Росії, що призведе до вигоди для російського олігарха Олега Дерипаски.

Економічна правда