Raiffeisen Bank International знову відкладає плани щодо відокремлення бізнесу в РФ

reuters

Головний виконавчий директор Raiffeisen Bank International (RBI) Йоганн Штробль заявив, що відокремлення великих операцій банку в РФ до кінця року малоймовірне, відступивши від попередніх прогнозів.

Про це пише Reuters.

Штробль заявив, що це пов'язано з тим, що австрійський банк бачить "чіткий, можливо, простіший шлях ... через продаж".

За його словами, RBI вивчає обидва стратегічні варіанти для свого бізнесу в РФ з моменту її вторгнення в Україну минулого року, попередивши, що вихід може зайняти деякий час.

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"В обох цих варіантах ми досягли значного прогресу", - стверджує головний виконавчий директор RBI.

У квартальному фінансовому звіті, опублікованому 3 листопада, RBI заявив, що вихід з Росії є "дуже складним".

"Місцеві та міжнародні закони і правила, що регулюють продаж бізнесу в Росії, постійно змінюються", - зазначили в банку.

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За перші дев'ять місяців цього року на Росію припало 45% прибутку RBI, хоча в третьому кварталі банк повідомив про скорочення обсягу кредитів у Росії на 30% порівняно з попереднім роком.

Прибутки, які RBI отримує в Росії, залишаються в місцевій дочірній компанії через західні санкції.

Штробль, який на початку серпня заявив, що RBI має намір виділити російський бізнес до кінця 2023 року, пізніше того ж місяця не назвав конкретних термінів.

Водночас Європейський центральний банк продовжує чинити тиск на банки з метою послаблення зв'язків з Росією, але заявив, що знає, що отримати схвалення від місцевої влади нелегко.

Нагадаємо:

У травні повідомлялось, що австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) активізує кроки з відокремлення свого російського підрозділу на тлі зростаючого тиску з метою розірвати його зв'язки з Москвою.

Австрійський Raiffeisen Bank International заявив, що його прибуток у РФ збільшився більш ніж втричі в першому кварталі, частково завдяки зростанню процентних доходів.

Raiffeisen Bank International (RBI) заявив про можливість виокремлення свого бізнесу в Росії або його продажу на тлі зростаючого тиску, але також розкритикував "морально зарозумілих" критиків своєї діяльності в Росії.

Інвестори вимагають від банківської групи Raiffeisen Bank International під час загальних зборів зробити чіткі заяви щодо подальшої долі бізнесу в Росії.

Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International щодо виходу банку з РФ.

Санкційний орган США розпочав перевірку щодо Raiffeisen Bank International через його представництво у РФ, яке відіграє важливу роль в економіці держави-терориста.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

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Економічна правда