Цены на продукты питания для ВСУ не будут выше цен в супермаркетах - ГОТ
Среда, 20 марта 2024, 15:55 -
Генеральный директор ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов заявил, что предельные цены на продукты питания для ВСУ не будут выше цен в супермаркетах.
Об этом он заявил в эфире телемарафона.
По его словам, ранее предельные цены на некоторые популярные позиции могли быть выше, чем в супермаркетах. Однако сейчас ГП "ДОТ" установило предельные цены на все продукты питания, которые входят в каталог закупок.
"Предусмотрен механизм, и он будет применен, по снижению цен в случае такого снижения в супермаркетах", — сообщил Жумадилов.
Реклама:
Читайте также: Яйца уже не те. Стали ли армейцы закупать продукты лучше?
Реклама: