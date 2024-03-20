Цены на продукты питания для ВСУ не будут выше цен в супермаркетах - ГОТ

Генеральный директор ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов заявил, что предельные цены на продукты питания для ВСУ не будут выше цен в супермаркетах.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

По его словам, ранее предельные цены на некоторые популярные позиции могли быть выше, чем в супермаркетах. Однако сейчас ГП "ДОТ" установило предельные цены на все продукты питания, которые входят в каталог закупок.

"Предусмотрен механизм, и он будет применен, по снижению цен в случае такого снижения в супермаркетах", — сообщил Жумадилов.

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