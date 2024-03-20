Всі розділи
Укр / Рус

Ціни на продукти харчування для ЗСУ не будуть вищими за ціни у супермаркетах - ДОТ

Середа, 20 березня 2024, 15:55 - Артур Крижний

Генеральний директор ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов заявив, що граничні ціни на продукти харчування для ЗСУ не будуть вищими за ціни у супермаркетах.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, раніше граничні ціни на деякі популярні позиції могли бути вищими, ніж у супермаркетах. Проте зараз ДП "ДОТ" встановило граничні ціни на всі продукти харчування, які входять до каталогу закупівель.

"Передбачений механізм, і він буде застосований, щодо зниження цін у разі такого зниження в супермаркетах", - повідомив Жумаділов.

Реклама:

Читайте також: Яйця вже не ті. Чи стали армійці закуповувати харчі краще?

Міноборони ЗСУ харчпром
Реклама:
Матеріали за темою
Яйця вже не ті. Чи стали армійці закуповувати харчі краще? 20 березня 2024, 13:38
Держоператор тилу за три місяці заощадив на закупівлях майже 3 мільярди 13 березня 2024, 13:52
Міноборони оголосило про закупівлю пікапів на понад 200 мільйонів 12 березня 2024, 14:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті