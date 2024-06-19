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В Минобороны объяснили, почему отложили введение стандартизированных меню для военных

Среда, 19 июня 2024, 18:41 - Виктор Волокита

Министерство обороны отложило введение рекомендованных меню для военных, запланированное на июнь 2024 года. 

Об этом сообщила пресс-служба Государственного оператора тыла, пишет LIGA.net. 

"Реализация проекта по меню была отложена из-за ряда факторов относительно неготовности системы. Мы планируем вернуться к этому еще в этом году. Будем информировать", - заявили в закупочной организации Минобороны.

Ранее советник по стратегическим коммуникациям ДОТ Татьяна Харченко рассказывала, что Государственный оператор тыла будет привлекать профессиональных технологов и поваров для того, чтобы разработать рекомендованные меню для воинской части, которые можно будет использовать, чтобы кормить своих военнослужащих. 

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Будет создано 16 недельных меню от профессиональных поваров - с учетом религиозных и этнических потребностей, говорил о планах агентства глава ДОТ Арсен Жумадилов.

"Постепенно будет сделан переход к закупкам по категориям. Условно, отдельно молочные продукты, отдельно мясо. Это позволит закупать продукцию сразу у производителей напрямую без посредников", - говорилось на презентации Госоператора тыла в декабре 2023 года.

ДОТ начал отвечать за обеспечение воинских частей продуктами со второго квартала 2024 г. В начале февраля агентство объявило первые 11 закупок общей ожидаемой стоимостью почти 11 млрд грн.

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Напомним:

Министерство обороны утвердило изменения в описания продуктов питания для Вооруженных сил. 

Минобороны война Украина
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Экономическая правда
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