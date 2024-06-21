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Бывший глава НАБУ Сытник стал заместителем главы Агентства оборонных закупок

Пятница, 21 июня 2024, 15:16 - Артур Крыжный

Бывший директор Национального антикоррупционного бюро и экс-заместитель главы НАПК Артем Сытник стал заместителем директора Агентства оборонных закупок.

Об этом пишет издание ZN.ua.

По словам Сытника, он будет отвечать за безопасность не только закупок, но и функционирование учреждения в целом.

Справка. Агентство оборонных закупок занимается контрактами на поставку оружия для украинской армии. В 2024 году Агентство возглавляет Марина Безрукова.

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Напомним:

Министерство обороны Украины продолжает отбор кандидатов в независимые члены наблюдательного совета "Агентства оборонных закупок". Всего на собеседования будут приглашены 12 кандидатов из шести стран мира.

В марте 2024 года "Агентство оборонных закупок" объявило через механизм упрощенной закупки в системе Prozorro отбор профессиональной рекрутинговой компании, которая должна была помочь подобрать независимых членов наблюдательного совета агентства.

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По результатам отбора победителем было определено ООО "Телент Эдвайзорс" (Odgers Berndtson).

29 марта компания заключила контракт на проведение поиска кандидатов на должности трех независимых членов наблюдательного совета.

Ради экономии государственных средств закупка услуг рекрутинговой компании осуществляется за средства донора (средства программы поддержки Специального советника по вопросам обороны Посольства Великобритании в Киеве, финансируемой британским правительством).

Сейчас рекрутинговая компания "Телент Эдвайзорс" сформировала список кандидатов, которые будут приглашены на собеседования с представителями Минобороны. Конкурсный отбор будет завершен после назначения трех независимых членов в наблюдательный совет.

Функции членов наблюдательного совета - разработка и контроль реализации стратегии агентства, создание системы корпоративного управления, контроль руководства и согласование интересов, аудит, содействие прозрачности и тому подобное.

Экономическая правда.

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