Агентство оборонных закупок стало крупнейшим заказчиком дронов на Prozorro

Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины стало крупнейшим заказчиком дронов на Prozorro.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным электронной системы публичных закупок, с начала 2024 года через конкурентные торги были закуплены дроны DJI Mavic 3E и 3T на сумму 2,5 млрд грн. Этот показатель составляет более 40% общей суммы сделок на дроны в конкурентных закупках на Prozorro.

"В условиях современной войны преимущество часто определяет результат, поэтому закупка беспилотников является одним из наших ключевых приоритетов. Для того чтобы наши военные имели все необходимое вовремя, мы должны эффективно использовать ресурсы. При закупке удалось сэкономить 187 млн ​​грн", – отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

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В Минобороны пояснили, что при закупке дронов Агентство использует специальное рамочное соглашение в системе Prozorro. Это позволяет скрыть чувствительную информацию об участниках тендера, одновременно обеспечивая возможность поставщикам пройти квалификацию и участвовать в любой момент.

В среднем на закупках дронов DJI Mavic 3E и 3T соревновались по 4 участника.

Напомним:

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С начала полномасштабной войны и до мая 2024 года государство закупило через электронный каталог Prozorro Market 10,5 тыс дронов для нужд Сил обороны. Речь идет о дронах FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom.