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В РФ начали блокировать PlayMarket – росСМИ

Четверг, 14 марта 2024, 15:44 - Артур Крыжный
 

В России начали блокировать Google PlayMarket, вероятно, из-за нового приложения команды Навального.

Об этом сообщает российское издание Meduza со ссылкой на данные команды Навального.

"Как возможная причина блокировки называется приложение "Фотон-2024", о котором сторонники Алексея Навального рассказали сегодня", — говорится в сообщении.

"Фотон-2024" - это приложение, которое случайно выбирает кандидата на президентских выборах в РФ, за которого должен проголосовать избиратель - любого из трех оппонентов Владимира Путина. Или вариант "сделать бюллетень недействительным".

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