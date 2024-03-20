Одесская область получила от Японии технику для реконструкции орошения
Водохозяйственные организации Одесской области получили от правительства Японии техническую помощь, которая поможет с реконструкцией мелиоративной инфраструктуры.
Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.
В рамках грантовой помощи регион получил 15 единиц техники: экскаваторы, тракторы, бульдозеры.
"Эта техника поможет восстанавливать объекты государственной мелиоративной инфраструктуры", - отметил Кипер.
Сейчас в Одесской области продолжается реконструкция трех оросительных систем: Нагорнянской, Ташбунарской и Измаильской.
Реализация проектов будет способствовать увеличению площадей полива и соответственно, увеличению объемов урожая аграриев.
Напоминаем:
Украина получила два новых мощных автотрансформатора от Программы развития ООН в Украине и правительства Японии. Оборудование поможет питать около полумиллиона потребителей.
Экономическая правда