Одесская область получила от Японии технику для реконструкции орошения

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Водохозяйственные организации Одесской области получили от правительства Японии техническую помощь, которая поможет с реконструкцией мелиоративной инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

В рамках грантовой помощи регион получил 15 единиц техники: экскаваторы, тракторы, бульдозеры.

"Эта техника поможет восстанавливать объекты государственной мелиоративной инфраструктуры", - отметил Кипер.

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Сейчас в Одесской области продолжается реконструкция трех оросительных систем: Нагорнянской, Ташбунарской и Измаильской.

Реализация проектов будет способствовать увеличению площадей полива и соответственно, увеличению объемов урожая аграриев.

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Экономическая правда