Одещина отримала від Японії техніку для реконструкції зрошування
Водогосподарські організації Одеської області отримали від уряду Японії технічну допомогу, яка допоможе з реконструкцією меліоративної інфраструктури.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
У межах грантової допомоги регіон отримав 15 одиниць техніки: екскаватори, трактори, бульдозери.
"Ця техніка допоможе відновлювати об’єкти державної меліоративної інфраструктури", - зазначив Кіпер.
Наразі в Одеській області триває реконструкція трьох зрошувальних систем: Нагірнянської, Ташбунарської та Ізмаїльської.
Реалізація проектів сприятиме збільшенню площ поливу та відповідно, збільшенню обсягів урожаю аграріїв.
Нагадуємо:
Україна отримала два нових потужних автотрансформатори від Програми розвитку ООН в Україні та уряду Японії. Обладнання допоможе живити близько пів мільйона споживачів.
Економічна правда