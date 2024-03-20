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Одещина отримала від Японії техніку для реконструкції зрошування

Середа, 20 березня 2024, 11:46 - Анастасія Жарикова
 
telegram @odeskaODA

Водогосподарські організації Одеської області отримали від уряду Японії технічну допомогу, яка допоможе з реконструкцією меліоративної інфраструктури.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

У межах грантової допомоги регіон отримав 15 одиниць техніки: екскаватори, трактори, бульдозери.

"Ця техніка допоможе відновлювати об’єкти державної меліоративної інфраструктури", - зазначив Кіпер.

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Наразі в Одеській області триває реконструкція трьох зрошувальних систем: Нагірнянської, Ташбунарської та Ізмаїльської. 

Реалізація проектів сприятиме збільшенню площ поливу та відповідно, збільшенню обсягів урожаю аграріїв.

Нагадуємо:

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Україна отримала два нових потужних автотрансформатори від Програми розвитку ООН в Україні та уряду Японії. Обладнання допоможе живити близько пів мільйона споживачів.

Економічна правда

Японія аграрії
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