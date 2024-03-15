Все разделы
Укр / Рус

Минсоцполитики получило 200 электроскутеров для соцработников от Японии и ПРООН

Пятница, 15 марта 2024, 15:36 - Анастасия Жарикова

183 общины получат электроскутеры для использования социальными работниками в работе.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Социальные работники получат транспортные средства для использования в своей работе и повышения их мобильности. Закупка 200 скутеров и их доставка в общины стала возможна благодаря Программе развития ООН в Украине и финансированию правительства Японии. 

Скутеры распределили общинам 11 областей. 

Реклама:

"В первую очередь речь идет о регионах, где соцработники преодолевают значительное расстояние до граждан, которым предоставляют услуги", - пояснили в Минсоце.

Это Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Николаевская, Киевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области. 

"Я благодарна нашим постоянным партнерам из ПРООН за проведение закупки и доставку транспорта и за содействие всем нашим инициативам по поддержке наиболее уязвимых слоев населения. Отдельно благодарю правительство Японии за финансирование - это важный вклад в развитие не только потенциала социальной сферы нашей страны, но и адресно каждой общины", - отметила Министр социальной политики Оксана Жолнович во время официальной церемонии передачи скутеров общинам. 

Реклама:

Напоминаем:

Украина получила два новых мощных автотрансформатора от Программы развития ООН в Украине и правительства Японии. Оборудование поможет питать около полумиллиона потребителей.

Минсоцполитики Япония ООН
Реклама:
Материалы по теме
Переселенцам планируют предоставлять субсидии на аренду жилья 15 марта 2024, 11:40
На помощь переселенцам в марте в бюджете предусмотрено около 4 миллиардов 11 марта 2024, 12:15
В Украине меняют правила выплат ВПЛ: какие изменения 17 февраля 2024, 11:49
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте