Минсоцполитики получило 200 электроскутеров для соцработников от Японии и ПРООН

183 общины получат электроскутеры для использования социальными работниками в работе.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Социальные работники получат транспортные средства для использования в своей работе и повышения их мобильности. Закупка 200 скутеров и их доставка в общины стала возможна благодаря Программе развития ООН в Украине и финансированию правительства Японии.

Скутеры распределили общинам 11 областей.

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"В первую очередь речь идет о регионах, где соцработники преодолевают значительное расстояние до граждан, которым предоставляют услуги", - пояснили в Минсоце.

Это Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Николаевская, Киевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

"Я благодарна нашим постоянным партнерам из ПРООН за проведение закупки и доставку транспорта и за содействие всем нашим инициативам по поддержке наиболее уязвимых слоев населения. Отдельно благодарю правительство Японии за финансирование - это важный вклад в развитие не только потенциала социальной сферы нашей страны, но и адресно каждой общины", - отметила Министр социальной политики Оксана Жолнович во время официальной церемонии передачи скутеров общинам.

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Напоминаем:

Украина получила два новых мощных автотрансформатора от Программы развития ООН в Украине и правительства Японии. Оборудование поможет питать около полумиллиона потребителей.