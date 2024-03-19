Япония завершила эру отрицательных процентных ставок – FT

Bloomberg

Япония положила конец последнему в мире режиму отрицательных ставок - Банк Японии впервые с 2007 года поднял целевой диапазон ставки краткосрочного заимствования до 0,0% - 0,1%.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что это еще один признак преодоления страной десятилетий дефляции и экономической стагнации после того, как в конце февраля индекс Nikkei дорос до пика 1989 года.

"Банк Японии завершил эру отрицательных процентных ставок, повысив стоимость заимствований впервые с 2007 года, что стало историческим сдвигом, поскольку страна оставила позади десятилетия дефляции.

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После голосования большинством голосов Банк Японии заявил, что будет удерживать процентную ставку по кредитам овернайт в диапазоне от нуля до 0,1%, став последним центральным банком, который прекратил использование отрицательных ставок в качестве инструмента монетарной политики. Ранее его базовая ставка составляла минус 0,1%", - добавляет Financial Times.

В 2016 году Банк Японии перешел к отрицательным процентным ставкам, пытаясь поощрить банки предоставлять больше кредитов, чтобы стимулировать расходы и сдержать риски глобального экономического спада.

В настоящее время сотрудники некоторых крупнейших японских компаний добились самого большого повышения заработной платы с 1991 года, что дает центробанку достаточную уверенность в том, что умеренная инфляция будет продолжаться - цель, которая была центральной в политике банка в течение многих лет.

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Все больше компаний также перекладывают инфляционные расходы на потребителей, а дефицит рабочей силы способствует повышению зарплат.

Инвесторы также стали более уверенными в перспективах экономики. В феврале фондовый индекс Nikkei 225 наконец превысил уровень, достигнутый 34 года назад.

Экономическая правда