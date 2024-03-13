Ракета японской компании Space One взорвалась через несколько секунд после запуска

Reuters

Твердотопливная ракета Kairos японской компании Space One взорвалась всего через несколько секунд после первого запуска. Space One планировала стать первой японской компанией, которая вывела спутник на орбиту.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"18-метровая ракета взорвалась через пять секунд после взлета, оставив после себя большое облако дыма, огонь, обломки ракеты и брызги пожарной воды возле стартовой площадки", - пишет агентство.

Президент компании Масаказу Тойода заявил, что ракета прекратила полет, поскольку было принято решение о сложности выполнения миссии.

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Space One не уточнила, что вызвало самоуничтожение после зажигания двигателя первой ступени, или когда компания осуществит следующий запуск Kairos. Они лишь пообещали провести расследование взрыва.

Компания сообщила, что запуск является высокоавтоматизированным, требуя лишь около десятка наземного персонала, и что ракета самоуничтожается, когда обнаруживает ошибки в траектории полета, скорости или системе управления, которые могут привести к аварии, что поставит под угрозу людей на земле.

"Мы не используем слово "неудача", потому что каждое испытание дает нам новые данные и опыт для следующего вызова", - сказал Тойода на пресс-конференции.

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По словам губернатора префектуры Вакаяма Шухея Кишимото, вблизи стартовой площадки не было пострадавших, а пожар ликвидирован.

Напомним:

Запланированный запуск первого в Японии частного космического аппарата компании Space One был отменен в субботу 9 марта из-за корабля, который вошел в опасную зону ниже по дальности полета.